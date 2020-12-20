الرأس المدبّر لعصابة "بلطجة" وفرض خوّات في عكّار بقبضة قوى الأمن! (صورة)

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، وبخاصةٍ الخَطِرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية.توافرت معلومات حول قيام عصابة بعمليّات ترهيب للمواطنين من خلال إطلاق النار من أسلحة حربيّة، أعمال البلطجة، فرض خوات وقطع الطّرقات في منطقة عكار.على الاثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثّفة، رصدت قوة من المجموعة الخاصّة الرأس المدبّر لهذه العصابة، ويدعى:م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني).