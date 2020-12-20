لبنان

الرأس المدبّر لعصابة "بلطجة" وفرض خوّات في عكّار بقبضة قوى الأمن! (صورة)

Lebanon 24
20-12-2020 | 11:15
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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، وبخاصةٍ الخَطِرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية.

توافرت معلومات حول قيام عصابة بعمليّات ترهيب للمواطنين من خلال إطلاق النار من أسلحة حربيّة، أعمال البلطجة، فرض خوات وقطع الطّرقات في منطقة عكار.

على الاثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثّفة، رصدت قوة من المجموعة الخاصّة الرأس المدبّر لهذه العصابة، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني). 
وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 16-12-2020 بعد مداهمة منزله في منطقة بقرزلا / عكار.

وقد تبيّن اّنه مطلوب للقضاء بموجب /10/ مذكرات عدلية بجرائم: محاولة قتل وإطلاق نار وحيازة اسلحة حربية ودعارة ومعاملة القوى الأمنية بالشدّة وغيرها.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
 

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