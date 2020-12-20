لبنان

القضاء الشرعي يعلن موعد إجراء مقابلة المرشحين لسلك القضاء الجعفري

Lebanon 24
20-12-2020 | 11:25
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أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى موعد إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين الذين تمَّت الموافقة عليهم ويحوزون الأهلية للمشاركة في مباراة دخول سلك القضاء الشرعي الجعفري، بناء على كتاب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وسوف تتم المقابلة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى في مقره في دار الفتوى في منطقة عائشة بكار، يوم الخميس في 24 من الحالي عند التاسعة صباحا للأسماء الاتية:

1- السيد محمَّد علي صولي.


2- الشيخ بسام سلمان العيتاوي.


3- السيد حسان فهد الحسيني.


4- السيد إبراهيم محمد خليل.


5- الشيخ محمَّد مهدي عبد الساتر.


6- الشيخ حسن علي فرحات.


7- الشيخ عباس خليل شريف.


8- الشيخ وائل العبد عمَّار.


9- الشيخ محمود محمد إسماعيل.


10- الشيخ محمَّد جواد حسن شمس الدين.


11- الشيخ علي محمَّد كسَّاب.


12- الشيخ عوني ناصيف عون.


13- الشيخ علي محسن شقير.


14- الشيخ محمَّد جميل سويدان.


15- الشيخ علي حسين بندر.


16- الشيخ علي حسن عبد الله.


17- السيد حاتم أحمد شُكُر.


18- الشيخ محسن علي بغدادي.


19- الشيخ محمَّد أحمد حمدان.


20- الشيخ محمَّد حسين جلوس.


21- الشيخ جمال محمَّد رضا برِّي.


22- الشيخ علي عبد الله مديحلي.


23- الشيخ علي عبد الحسين نعمه.


24- السيد محسن أحمد شوقي الأمين.


25- الشيخ ربيع شحادة سويدان.


26- الشيخ حسين علي سرور.


27- السيد مهدي محمَّد حسن الأمين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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