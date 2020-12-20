تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة... هذا ما تناولوه

تعرّض 3 أشخاص من عائلة واحدة يقطنون في محلة القطين في بلدة سير ـ الضنية للتسمم، بسبب تناولهم مأكولات منتهية الصلاحية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، من أجل تلقي العلاج.