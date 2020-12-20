لبنان

خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 17 حالة إيجابية

Lebanon 24
20-12-2020 | 12:15
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 أعلنت خلية الازمة في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، "تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

زغرتا 5 حالات - ارده 1 حالة واحدة - حرف ارده 1 حالة واحدة - بيت عوكر 1 حالة واحدة - رشعين 3 حالات - كفردلاقوس 1 حالة واحدة - قره باش 1 حالة واحدة - كفرزينا 1 حالة واحدة - سبعل 3 حالات.

ومع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنت الخلية لجميع المواطنين، أعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، وذكرت ب "ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع، والمحافظة على المسافة الامنه، وارتداء الكمامة، بخاصة اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".

وشددت على المؤسسات وأصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى آخر، إضافة الى منع أي شكل من أشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".


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