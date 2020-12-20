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لبنان
قبلان: العبرة اليوم بحكومة وطن لا حكومة متاريس وخطوط تماس
Lebanon 24
20-12-2020
|
14:52
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أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح اليوم الى أنه "في السياسة والمال هناك من يجوع الناس، وهناك من يريد للبنان أن يرتطم بقعر الهاوية، وهناك من يعتقد أن إعادة بناء لبنان يمر بالفوضى، وأخطر ما نمر به الآن ليس التجويع والإفقار فحسب، بل هي الطبخة الخارجية، وأخطر منها اقتناع البعض أنها ضرورة وسط خرائط داخلية خارجية هي أشبه بحرب بسوس" .
وأكد أن "طلب جميع اللبنانيين هو حكومة عيش مشترك، وسلم أهلي، حكومة إنقاذ، حكومة رغيف لفقير، وحبة دواء لمريض، حكومة مراقبة أسواق وأسعار وسلع، حكومة مكافحة الجريمة والبطالة، حكومة مواجهة للخرائط الخارجية التي على وشك أن تتحول إلى اضطرابات داخلية"، معتبرا أننا "الآن ضمن دوامة الكارثة، واللعبة الدولية أصبحت في الداخل، والأجندات ساخنة للغاية، وهناك من يعيد الحسابات بلغة الأهداف الدولية الإقليمية. لذلك، العبرة اليوم قبل الغد بحماية الوطن وليس بتضييعه وبالاتفاق على حكومة وطن لا حكومة متاريس وخطوط تماس".
وختم قبلان: "نحن الآن في وطن، وأخشى غدا أن نترحم على الوطن".
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