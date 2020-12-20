خبر حزين حول كورونا في لبنان..3 إصابات من عائلة واحدة!

أعلنت بلدية كفرحتى "تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة". وطلبت من "مخالطيهم الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى، ليصار إلى إجراء الفحوص اللازمة".



وتمنت على الاهالي "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، وتنفيذ توصيات الصحة، في ما خص الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة في ما خص الوباء".