إنتشار حوالى 20 إسرائيلياً عند بوابة المنارة خراج بلدة حولا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه لوحظ منذ قليل إنتشار حوالى 20 جنديا تابعا للعدو الاسرائيلي خلف السواتر الترابية والمكعبات الاسمنية، متخذين مواقع قتالية وبمؤازرة ثلاث جيبات عسكرية، على الطريق المحاذية للسياج التقني عند بوابة المنارة خراج بلدة حولا.