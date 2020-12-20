تجنبوا هذه الطرقات غداً..

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"يعقد مجلس النواب بتاريخ 21-12-2020، جلسة في قصر الأونيسكو -بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6.30 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:

- السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

- نفق الماريوت وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.

- مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

- مفرق بنك بيروت وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

- منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير من تقاطع الراشدين / سلام باتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

- تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين - الكارلتون ديغول.

- تحويل السير القادم من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

- تحويل السير القادم من "Summer land" -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال - غبريال المر - الماريوت.

- منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح كرامة ونزولا باتجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم" .