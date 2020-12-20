5 إصابات جديدة في بلدة إرزي

أعلنت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية إرزي في بيان "تسجيل خمس حالات إيجابية جديدة بفيروس COVID-19 المستجد"، وطلبت من جميع المخالطين "حجر أنفسهم والتواصل مع خلية الأزمة".



وطلبت "في ظل التفشي السريع للوباء على كافة الاراضي، وخوفا من أن يدخل الى مجتمعنا بشكل أكبر، من جميع الاهالي وأصحاب المصالح والمحال التجارية التشدد في إتخاذ التدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وارتداء الكمامة بشكل مستمر والحجر الفوري لكل شخص تظهر عليه أي عوارض والتواصل مباشرة مع الخلية" .