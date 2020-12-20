إصابة جديدة في عيدمون شيخلار

أعلنت بلدية عيدمون شيخلار في بيان تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم لشخص من سكان قبور البيض، وهو ملتزم الحجر المنزلي.

وطلبت من كل المخالطين "حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي"، وشددت على الأهالي "ضرورة التقيد والإلتزام بالإجراءات الوقائية".