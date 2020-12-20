لبنان

إصابة جديدة في عيدمون شيخلار

Lebanon 24
20-12-2020 | 16:24
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 أعلنت بلدية عيدمون شيخلار في بيان تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم لشخص من سكان قبور البيض، وهو ملتزم الحجر المنزلي.
وطلبت من كل المخالطين "حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي"، وشددت على الأهالي "ضرورة التقيد والإلتزام بالإجراءات الوقائية".
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