"فاطمة" خرجت ولم تعد.. هل شاهدتموها؟ (صورة)

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القَضاء المُختصّ، صُورة المفقودة:- فاطمة حسّان طنجرة (مواليد عام 2000، سورية)التي غادرت بتاريخ 11-12-2020 مكان إقامتها في بلدة عرسال / محلّة المناقع – مخيّم النّور للاّجئين السّوريين، ولم تَعُد حتى تاريخه.