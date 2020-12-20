لبنان

خلية أزمة بلديات جبل عامل مرجعيون: 19 حالة جديدة

Lebanon 24
20-12-2020 | 16:33
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أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، في تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، وبناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل 19 حالة جديدة توزعت كالتالي: الصوانة 7، حولا 3، مجدل سلم 2، ميس الجبل 2، وحالة واحدة في كل من قبريخا، مركبا، تولين، بليدا ودبين.

وبناء عليه، فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الأزمة حتى تاريخه هو 841 إصابة و667 حالة شفاء و26 حالة وفاة. أما الحالات قيد المتابعة حاليا فهي 119 حالة، بينها 115 في الحجر المنزلي و4 في المستشفى.

وأشارت خلية الأزمة الى أنها بالتعاون مع طبابة القضاء "هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالإجراءات الصحية في ملف كورونا"، وأملت من الأهالي "عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها".

وذكرت الجميع ب "ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية" .
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