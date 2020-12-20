تغريدة لوزير الصحة بخصوص كورونا.. طفرة ام سلالة!

مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة؛ يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم، وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غدا؛
إضافة لمقاربتي الإجرائية التي ستكون موضوع صوت الناس اليوم مساءً على LBC
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 20, 2020
مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة؛ يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم، وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غدا؛
إضافة لمقاربتي الإجرائية التي ستكون موضوع صوت الناس اليوم مساءً على LBC