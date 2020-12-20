تغريدة لوزير الصحة بخصوص كورونا.. طفرة ام سلالة!

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة؛ يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم، وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غدا؛إضافة لمقاربتي الإجرائية التي ستكون موضوع صوت الناس اليوم مساءً على LBC".