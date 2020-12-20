إستنفار للجيش في تعمير عين الحلوة-الفيلات.. ماذا يجري؟

أفاد مراسل "لبنان 24" عن إستنفار للجيش اللبناني ومخابرات الجيش في منطقة تعمير عين الحلوة والفيلات وتم توقيف المدعو "م.خ" في منطقة التعمير.

وبحسب المراسل، الموقوف هو مراهق عمره 13 عاماً وقام بإدخال مبلغ 30 مليون ليرة لشيقيه في "فتح".