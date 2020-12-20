إقفال بلدة لبنانية جديدة بسبب كورونا!

عقدت خلية الازمة في بلدية معركة وإدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور ممثلة بمسؤول إدارة الكوارث مرتضى مهنى وطبيب قضاء صور الدكتور وسام غزال وعدد من المعنيين، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بازدياد عدد الاصابات في البلدة.

واتخذ قرار بإقفال بلدة معركة ابتداء من غد الاثنين الساعة 6 صباحا لغاية الخميس 12 ليلا، بسبب تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا.