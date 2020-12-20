زحمة سير خانقة عند مداخل صور

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مداخل مدينة صور الجنوبية والشمالية تشهد زحمة سير خانقة، وتعمل شرطة البلدية على تنظيم حركة السير، لا سيما في محلة الكورنيش البحري وطريق البص جل البحر.