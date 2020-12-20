العثور على سيارة كيا مسروقة متوقفة في نهر ابراهيم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن دورية من مكتب أمن جبيل في الجيش اللبناني عثرت على سيارة من نوع كيا cerato لون أحمر صنع 2013 رقم 535713 b متوقفة على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر ابراهيم، وتبين أنها مسروقة من محلة الغبيري. وقد سلمت إلى المراجع المختصة.



