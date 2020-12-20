لبنان

الحوت لـ"الفاينانشال تايمز": "الميدل إيست" ستبدأ بيع تذاكرها بالــfresh dollar" فقط!

Lebanon 24
20-12-2020 | 17:31
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في تصريح جديد لـ"الفاينانشال تايمز"، قال رئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمد الحوت إن شركة الطيران ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الأميركي من الودائع في البنوك المحلية.

وأضاف: "سنبدأ بيع تذاكرنا بالـfresh dollar" فقط، أي الدولارات المحولة من الخارج والخالية من القيود المصرفية.

ويعود السبب الى أن "الدولار في البنوك المحلية يعادل 40% من الدولار خارجها"، بحسب ما قال الحوت،  شارحاً "إن الاستمرار في قبول الدولارات المحلية غير مجد تجارياً لأن 85 في المائة من نفقات شركة الطيران بالعملة الصعبة".
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