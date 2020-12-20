الحوت لـ"الفاينانشال تايمز": "الميدل إيست" ستبدأ بيع تذاكرها بالــfresh dollar" فقط!

في، قال رئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمد الحوت إن شركة الطيران ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الأميركي من الودائع في البنوك المحلية.وأضاف: "سنبدأ بيع تذاكرنا بالـfresh dollar" فقط، أي الدولارات المحولة من الخارج والخالية من القيود المصرفية.ويعود السبب الى أن "الدولار في البنوك المحلية يعادل 40% من الدولار خارجها"، بحسب ما قال الحوت، شارحاً "إن الاستمرار في قبول الدولارات المحلية غير مجد تجارياً لأن 85 في المائة من نفقات شركة الطيران بالعملة الصعبة".