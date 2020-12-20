محافظ النبطية طلب إقفال تعاونية التوفير

طلب محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه إقفال تعاونية "التوفير" عند مفرق الشرقية - الدوير، بعد إصابة مديرها وعدد من الموظفين بفيروس "كورونا".



بدوره طلب رئيس بلدية الشرقية علي شعيب من إدارة "التوفير" الاقفال السريع واتخاذ اجراءات بالتعقيم والوقاية، بخاصة أن عددا من الموظفين أظهرت نتيجتهم لفحص كورونا إيجابية، عدا عن إصابة المدير فيها. وتمنى على المواطنين "التشدد باستعمال الكمامة والتباعد لما فيه سلامتهم".