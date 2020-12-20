لبنان

سرقة عدادات الكهرباء ومحتويات المصعد من مبنى سكني في صيدا

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:48
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أقدم مجهولون على سرقة عدد من عدادات الكهرباء من مبنى "الدندشلي" في حي الزهور في صيدا، إضافة الى سرقة قضبان الالمنيوم من المصعد الكهربائي للمبنى.
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