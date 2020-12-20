لبنان

وزارة التربية مقفلة غداً... اليكم السبب!

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:54
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، إقفال المبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي غدا، بسبب إنعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو.
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وزارة التربية

لبنان

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