وزارة التربية مقفلة غداً... اليكم السبب!

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، إقفال المبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي غدا، بسبب إنعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو.