لبنان

كان ينقل أثاث منزله... فاعترضوه وسرقوه

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:58
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أقدم مسلحون مجهولون في بعلبك على سلب المواطن ع. م. ع. أثاثا منزليا، كان يعمل على نقله عبر طريق بلدة حورتعلا، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.
وفتح عناصر مخفر طليا تحقيقا في الحادثة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 5 ملايين ليرة لبنانية.
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طليا

بعلبك

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