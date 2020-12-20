كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للزحمة أمام مجمع السيتي سنتر في بيروت، حيث قررت شركة الأمن وبالتنسيق مع ادارة المجمع باغلاق مداخل السيتي سنتر بسبب عدم قدرة المول على استيعاب المزيد من الاشخاص، ما تسبب باكتظاظ كبير للسكان أمام المداخل من دون أدنى معايير السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، حيث كانت الكورونا "واصلة للركب".