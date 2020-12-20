جنبلاط أبرق إلى أمير الكويت معزيا بوفاة الشيخ ناصر الصباح

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.وجاء في نص البرقية:"بخالص الأسى بلغنا خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بعد صراع طويل مع المرض، وهو الذي عمل لسنوات طويلة من أجل الكويت وشعبها ومن أجل القضايا العربية والإسلامية، ومارس دورا رائدا ومميزا في المناصب التي شغلها وزيرا للدفاع ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.نتقدم من سموكم ومن آل الصباح الكرام وعموم الشعب الكويتي بوافر العزاء، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه مع تمنياتنا للكويت وشعبها بدوام الاستقرار والازدهار والتقدم" .