جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟

أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً برئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، شاكراً له موقفه بخصوص ما تم إنجازه في ملف عودة المهجرين والجهد الكبير الذي بُذل في هذا المجال.

