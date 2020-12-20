لبنان

جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟

Lebanon 24
20-12-2020 | 20:06
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أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً برئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، شاكراً له موقفه بخصوص ما تم إنجازه في ملف عودة المهجرين والجهد الكبير الذي بُذل في هذا المجال.
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