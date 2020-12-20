15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجامعة الاميركية ترد على أحداث الأمس... هذا ما جاء في بيانها
Lebanon 24
20-12-2020
|
20:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مكتب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الدكتور فضلو خوري، البيان التالي، متوجها به إلى أسرة الجامعة:
"مساء السبت اندلعت أعمال عنف في محيط الجامعة الأميركية في بيروت نتيجة التسلّل والتعطيل المتعمّد لما كان مظاهرة سلمية نظّمها طلاب من جامعات لبنانية عدّة. وكانت الدعوة للتظاهر هي للاحتجاج على التعديلات التي أعلنتها الجامعة الأميركية في بيروت وجامعات أُخرى مؤخراً على الرسوم الدراسية، وهي تعديلات بذلت الجامعة الأميركية في بيروت جهوداً كبيرة للتواصل بشأنها وشرح ضرورتها. وقد جاء في صلب تعديلات الرسوم الدراسية تخصيص زيادة كبيرة في المساعدة المالية من أجل إعانة الطلاب على إكمال دراستهم حتى التخرّج، وبذل الجهود للاحتفاظ بأفضل أعضاء هيئة التعليم لدينا، وكلا الأمران تم تحديدهما بوضوح في نشرة "رأي الرئيس" لشهر كانون الأول، وفي الرسائل الموجّهة لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت ولأُسرتها."
أضاف البيان: "إننا ندعم حق الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين في حرية التعبير وحرية الاحتجاج، وندين بشدّة وبثبات جميع أشكال العنف مهما كانت الاستفزازات. ونحن نكرّر هذا الموقف مرة أخرى اليوم، ونحن ندحض مطلقاً الافتراءات الصريحة بأن الجامعة الأميركية في بيروت كان لها أي دور في استدعاء قوى الأمن أو توجيه عملياتها ضد المتظاهرين. وتشير المراجعة الدقيقة لمقاطع الفيديو المتسلسلة للمظاهرة إلى أن عناصر الأمن رافقوا المسيرة من شارع الحمرا إلى الجامعة اللبنانية الأميركية ثم إلى الجامعة الأميركية في بيروت، وأن أفرادًا معيّنين أطلقوا عمداً المواجهة في شارع بلس بإلقاء الحجارة وغيرها من المقذوفات على قوى الأمن."
وتابع البيان: "إن العنفَ كثيراً ما يولّد العنف، وقد أدّى في هذه الواقعة إلى إصابات مؤسفة وغير ضرورية على الإطلاق، وإلى الكثير من الدمار للممتلكات الخاصة والعامة. وتُظهر مراجعة سجلاتنا في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت أن طالباً واحداً فقط جُرح. وكانت جراحه طفيفة وفي اليد واستدعت العلاج الليلة الماضية، ولحسن الحظ لم يُصب أي طالب آخر من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت. إن ضبط النفس والحوار الخلوق والالتزام بمبادئ اللاعنف هي الطريق الوحيد الممكن للمضي قدماً في دولة لبنان الهشّة، وليس الخطاب العنيف أو المطالب والأفعال الهدّامة التي ينادي بها، في هذه الأوقات الصعبة، الكثيرون ومنهم للأسف أفراد من أًسرتنا الجامعية."
ختم البيان: "لذلك فإننا نحثْ أفراد أُسرة الجامعة الأميركية في بيروت - الإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والطلاب والخريجين - على التفكير مليّاً في الحقائق، والتشكيك بالمعلومات المضلّلة، ومواجهة الأكاذيب متى وحيث وجدوها. إن هذه أوقات حرجة تفرض التحلّي بالمسؤولية وتطبيق المساءلة على الجميع. ومن واجب الجميع حماية واحدة من مؤسسات التعليم العالي القليلة المتبقّية في العالم العربي التي تدعم حرية البحث والمُثل العليا في التعليم الليبرالي.
نحن سندافع بقوة عن الجامعة الأميركية في بيروت وعن سعيها للتميّز من أجل الصالح العام، وسنواصل العمل لتعزيز الحوار الصادق من أجل غدٍ أفضل لأُسرتنا وللمجتمعات التي نخدمها."
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:33 | 2020-12-21
أوساط قضائية: المتضرّرون من الحقيقة يحاولون إبعاد صوان
01:10 | 2020-12-21
حركة اتصالات مكوكية لتذليل عقبات التشكيل
00:44 | 2020-12-21
مُخاطَرةٌ بطريركية للإفراج عن حكومةِ... درء المَخاطِر القاتلة
00:35 | 2020-12-21
كيف تُدار الدولة في أخطر مرحلة يمر بها لبنان؟
00:16 | 2020-12-21
تساؤل
00:08 | 2020-12-21
عزلة دبلوماسية
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact