قوى الأمن: خبر توقيف المشتبه به بقتل العقيد ابو رجيلي عارٍ من الصحة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "بعض وسائل الاعلام تداولت خبراً عن توقيف شعبة المعلومات المشتبه به بقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير ابو رجيلي في محلة قرطبا، إن هذا الخبر عارٍ من الصحة وما زالت التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".