تقرير غير مطمئن من مستشفى الحريري... كم بلغت الحالات الحرجة؟

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 36 حالة حرجة لديه.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 300.- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 790.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.- حالات وفاة: 0.