الجيش: 3 خروقات جوية معادية اليوم

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 20/12/2020 اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 12.35، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".