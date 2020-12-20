من هي شخصية العام الأكثر تأثيرا في لبنان لعام 2020

أعلنت المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي، فوز وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بجائزة "شخصية العام الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020"، والتي تمنحها المنظمة سنويا بعد التصويت بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التحكيم الدولية لرئاسة مجلس الأمناء.ودعت المنظمة إلى حفل التكريم الذي سيقام في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الثلثاء المقبل 22 كانون الاول في مبنى وزارة الصحة.