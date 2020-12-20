شريم: مصير اموال المواطنين اولوية

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على تويتر قائلة: "التقاعس مرفوض ولا مكان لاي نوع من التبريرات فالشكوك التي تحوم حول مسؤولية بعض الصرافين في هدر الأموال المدعومة، كثيرة، وكشف الحقائق واجب كل مسؤول عسكري او مدني!"وتابعت: "ان مصير اموال المواطنين اولوية تسقط كافة المحميات وتفرض اقصى درجات التعاون بين القضاء والاجهزة الأمنية".