في ظل انتشار فيروس كورونا.. نداء من جنبلاط هذا ما جاء فيه

تدل الاحصاءات لمنظمة الصحة العالمية وفق البلاد والمناطق بان منطقة عالية في لبنان تتقدم في الاصابات والوفايات .لذا اتوجه في ظل هذا الجو المعتم والمخيف الى المشايخ الاجلاء بضرورة التأكيد على وقف السهرات والى الجيل الصاعد بوقف الاستهتار والى كل الاهالي بان المدارس مصدر رئيسي للوباء pic.twitter.com/gQwAYYtHAh — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 20, 2020

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر صفحته على موقع تويتر وكتب: تدل الاحصاءات لمنظمة الصحة العالمية وفق البلاد والمناطق بان منطقة عالية في لبنان تتقدم في الاصابات والوفايات .لذا اتوجه في ظل هذا الجو المعتم والمخيف الى المشايخ الاجلاء بضرورة التأكيد على وقف السهرات والى الجيل الصاعد بوقف الاستهتار والى كل الاهالي بان المدارس مصدر رئيسي للوباء