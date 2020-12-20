في ظل انتشار فيروس كورونا.. نداء من جنبلاط هذا ما جاء فيه

تدل الاحصاءات لمنظمة الصحة العالمية وفق البلاد والمناطق بان منطقة عالية في لبنان تتقدم في الاصابات والوفايات .لذا اتوجه في ظل هذا الجو المعتم والمخيف الى المشايخ الاجلاء بضرورة التأكيد على وقف السهرات والى الجيل الصاعد بوقف الاستهتار والى كل الاهالي بان المدارس مصدر رئيسي للوباء pic.twitter.com/gQwAYYtHAh
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 20, 2020
تدل الاحصاءات لمنظمة الصحة العالمية وفق البلاد والمناطق بان منطقة عالية في لبنان تتقدم في الاصابات والوفايات .لذا اتوجه في ظل هذا الجو المعتم والمخيف الى المشايخ الاجلاء بضرورة التأكيد على وقف السهرات والى الجيل الصاعد بوقف الاستهتار والى كل الاهالي بان المدارس مصدر رئيسي للوباء pic.twitter.com/gQwAYYtHAh