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لبنان
وفاة مواطنة وجرح ابنها بحادث سير على طريق قانا عيتيت
Lebanon 24
20-12-2020
|
23:22
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أدى حادث سير مروع على طريق قانا - عيتيت - قضاء صور مساء اليوم الى وفاة المواطنة م . ح . د (39 عاما) من بلدة دير عامص الجنوبية وجرح إبنها (7 أعوام)، وقد نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.
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