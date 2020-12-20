وفاة مواطنة وجرح ابنها بحادث سير على طريق قانا عيتيت

أدى حادث سير مروع على طريق قانا - عيتيت - قضاء صور مساء اليوم الى وفاة المواطنة م . ح . د (39 عاما) من بلدة دير عامص الجنوبية وجرح إبنها (7 أعوام)، وقد نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.