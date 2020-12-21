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لبنان
دور بارز
Lebanon 24
21-12-2020
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يلعب وزير سابق دوراً بارزاً في تفعيل مساعي مرجع روحي في تقريب وجهات النظر بين مرجعين رسميَّين وحلحلة القعد التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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