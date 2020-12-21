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Lebanon 24
21-12-2020 | 00:16
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تساءل مسؤول قضائي سابق عن مبرر تركيز القاضي فادي صوان على عنصري الإهمال والتقصير، وتجاوز التحقيق في كيفية وصول شحنة الأمونيوم إلى المرفأ، وكيف تم تخزينها طوال السنوات السبع بأمان وإطمئنان، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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