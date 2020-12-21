إنقلاب حزبي

يُنقل أنّ أحد النواب الفاعلين يعمل مع فريق حزبي معارض على الإمساك بالحزب الذي يتمتع بانتشار واسع في منطقته لمحاصرة القيادة الحالية وهو يحظى بغطاء سياسي من عدة افرقاء.