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لبنان
إنقلاب حزبي
Lebanon 24
21-12-2020
|
04:32
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يُنقل أنّ أحد النواب الفاعلين يعمل مع فريق حزبي معارض على الإمساك بالحزب الذي يتمتع بانتشار واسع في منطقته لمحاصرة القيادة الحالية وهو يحظى بغطاء سياسي من عدة افرقاء.
المصدر: النهار
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