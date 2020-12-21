لبنان

لا أمل في اللقاء

Lebanon 24
21-12-2020 | 04:43
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يؤكد نائب وامني سابق انه لا ينتظر خيرا من لقاء الرئيسين عون والحريري اكثر من الصورة ومحاولة كل  منهما التملص من مسؤولية الفشل.
 
المصدر: النهار
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