14
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري ينتظر بايدن لهذه الأسباب.. وهذا ما كشفته مصادر بكركي
Lebanon 24
21-12-2020
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وفيق قانصوه في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "التيار: الحريري غير مستعجل على التأليف": "مبدئياً، يزور الرئيس المكلّف سعد الحريري بعبدا غداً في استئناف لمشاورات التأليف. عملياً، لا يُتوقّع الكثير من الزيارة لوجود «اقتناع» و«معطيات» لدى مصادر مطّلعة في التيار الوطني الحر بأن الرجل ليس في وارد التأليف بعد لأسباب خارجية وداخلية، وخصوصاً أنه يملك «ترف» الانتظار الذي يأكل من رصيد العهد لا من رصيده.
خارجياً، الضغط الأميركي ــــ السعودي لا يزال مستمراً لعدم تأليف حكومة يتمثّل فيها حزب الله ولمواصلة فرض الحصار على ميشال عون. ليس تفصيلاً، هنا، دعوة سمير جعجع رئيس الجمهورية إلى الاستقالة، في تعبير عن عودة «الماكينة الإقليمية» التي يرتبط بها الأخير ارتباطاً وثيقاً الى نغمة استقالة الرئيس والانتخابات النيابية المبكرة. وعليه، يفضّل الرئيس المكلّف انتظار تسلّم إدارة جو بايدن مقاليد واشنطن، ولحظة وضع لبنان على طاولة التفاوض الأميركي ــــ الإيراني، بما يعطّل قدرة الرياض على التعطيل.
أما داخلياً، فيدرك الحريري أن عليه، إذا ما ألّف الحكومة سريعاً، مواجهة قرارات مصيرية من نوع رفع الدعم عن السلع الأساسية. لذلك، الأفضل أن تتنكّب حكومة تصريف الأعمال، قبل رحيلها، هذه المهمة «غير الشعبية»، إلى جانب التأكد من الانتهاء تماماً من دفن التدقيق الجنائي، مع إدراك الحريري التام أن الأمرين، أي رفع الدعم والتدقيق، مطلوبان فرنسياً، وبقوة.
في غضون ذلك، مصادر بكركي أكدت لـ«الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي مستمر في مساعيه التي يأمل أن تثمر «شيئاً ما» هذا الأسبوع، علماً بأن البطريرك «حسم» موقفه الى جانب حكومة «يتمّ تشكيلها وفقاً لمنطوق الدستور، بروح التشاور وصفاء النيّات بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة في إطار الاتفاق والشراكة» على ما جاء في عظته أمس". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2020-12-21
وزير الصحة: لقاح فايزر سيصل من دون سمسرة وليس ما يؤكد أن السلالة الجديدة أكثر فتكا
07:55 | 2020-12-21
حريق كبير و10 حالات اختناق.. ماذا حصل فجرا في صيدا ؟
07:30 | 2020-12-21
مبادرة الراعي تملأ الفراغ الفرنسي!
07:28 | 2020-12-21
"الحزب" لا يستبعد ضربة
07:21 | 2020-12-21
هل يتخلّى عون و"التيار" عن الثلث المعطل؟
07:15 | 2020-12-21
أسماء جديدة.. هل من تبديل في الحقائب الوزارية؟
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 08:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 08:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 08:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact