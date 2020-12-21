لبنان

خلافات بين وزراء على إطلاق البطاقة التمويلية

Lebanon 24
21-12-2020 | 06:24
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تدور خلافات على إطلاق البطاقة التمويلية بين وزراء مخوّلين بإطلاقها على خلفية لمَن تعود الصلاحيات، وفق ما ورد في "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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