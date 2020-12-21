لبنان

سفير جديد لبريطانيا في لبنان

Lebanon 24
21-12-2020 | 06:27
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ذكرت "الجمهورية" أن بريطانيا ستعمد لتعيين مارتن لنغدن سفيراً جديداً لها في لبنان وهو كان يعمل كمبعوث خاص لبلاده الى سوريا.
المصدر: الجمهورية
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