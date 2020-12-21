14
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ما صحة المعلومات عن إستهداف بعض الشخصيات؟
Lebanon 24
21-12-2020
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تتوافر للمراجع الأمنية أي معلومات عن إستهداف بعض الشخصيات السياسية والحزبية التي تدّعي تعرّضها لمخاطر أمنية، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة
اللبناني شطب السياحة من هواياته.. انتهى زمن" الأعياد" في الاتجاهين
Lebanon 24
اللبناني شطب السياحة من هواياته.. انتهى زمن" الأعياد" في الاتجاهين
21/12/2020 08:30:47
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تصل سلالة "كورونا" الجديدة إلى لبنان قريباً؟
Lebanon 24
هل تصل سلالة "كورونا" الجديدة إلى لبنان قريباً؟
21/12/2020 08:30:47
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رسائل خامنئي وصيف 2021 الحاسم.. مجلس الامن ضيف لبنان "الجديد"
Lebanon 24
عن رسائل خامنئي وصيف 2021 الحاسم.. مجلس الامن ضيف لبنان "الجديد"
21/12/2020 08:30:47
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير جديد لبريطانيا في لبنان
Lebanon 24
سفير جديد لبريطانيا في لبنان
21/12/2020 08:30:47
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر أمنية
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2020-12-21
وزير الصحة: لقاح فايزر سيصل من دون سمسرة وليس ما يؤكد أن السلالة الجديدة أكثر فتكا
07:55 | 2020-12-21
حريق كبير و10 حالات اختناق.. ماذا حصل فجرا في صيدا ؟
07:30 | 2020-12-21
مبادرة الراعي تملأ الفراغ الفرنسي!
07:28 | 2020-12-21
"الحزب" لا يستبعد ضربة
07:21 | 2020-12-21
هل يتخلّى عون و"التيار" عن الثلث المعطل؟
07:15 | 2020-12-21
أسماء جديدة.. هل من تبديل في الحقائب الوزارية؟
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact