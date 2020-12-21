لبنان

ما صحة المعلومات عن إستهداف بعض الشخصيات؟

Lebanon 24
21-12-2020 | 06:31
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لم تتوافر للمراجع الأمنية أي معلومات عن إستهداف بعض الشخصيات السياسية والحزبية التي تدّعي تعرّضها لمخاطر أمنية، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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