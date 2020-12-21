وساطة "الحزب": ثلاث رسائل لواشنطن

كتب شارل جبور في "الجمهورية": لم يكن إفراج «حزب الله» عن مفاوضات الترسيم عشيّة الانتخابات الأميركية بعد سنوات من الاحتجاز سوى هدية على الحساب لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل تسليفها خطوة سياسية في حال فازت في الانتخابات، فهل يتكرر الأمر نفسه مع إدارة الرئيس جو بايدن في الملف الحكومي؟

مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل هي ورقة سياسية بيد طهران، واستطراداً «حزب الله»، والجانب التقني فيها هو مجرّد تفصيل يمكن الوصول إلى تفاهم حوله متى وجد القرار السياسي، ولكن هذا القرار غير موجود بعد، وكل ما حصل في هذا الملف لا يتعدى المناورة السياسية التي أرادتها إيران ومعها «الحزب»، في رسالة حسن نيّة وانفتاح واستعداد للتعاون مع الإدارة السابقة في حال فوزها في الانتخابات، والهدية التي قدمِّت لترامب هي ثمينة لـ3 أسباب أساسية: كونها تعزِّز الصورة التي عمل على تكوينها بأنه صانع السلام في الشرق الأوسط، وما حَقّقه على هذا المستوى غير مسبوق، وبالتالي الهدية الإيرانية تصبّ في مصلحته الانتخابية. والسبب الثاني كونها تُظهر استعداد طهران للحوار والمفاوضات، أمّا السبب الثالث فيتمثّل في كونها تُسقط نظرية انّ الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود لا صراع حدود.فالمفاوضات مع إسرائيل تعني عمليّاً العودة إلى «اتفاقية الهدنة»، وأي عودة من هذا النوع تتعارَض مع كل عقيدة «حزب الله» وأيديولوجيته، كما أنّ إنجاز الترسيم وانطلاق التنقيب عن النفط يعني انتهاء المقاومة بمعزلٍ عن مصير مزارع شبعا التي تحولت أساساً إلى جولان آخر، وأي عمل عسكري حصل، أم مُحتَمَل حصوله، لا يتجاوز العمليات التذكيرية. ولكن على رغم كل ذلك لا يمكن للترسيم ان يُنجز او يتحقق سوى بقرار سياسي، ومفاتيح هذا القرار ليست في لبنان، إنما في طهران. وبالتالي، يرتبط هذا الملف ارتباطاً عضوياً بمستقبل العلاقة الأميركية-الإيرانية والإسرائيلية-الإيرانية.والعقد التي ظهرت وأدّت إلى توقيف المفاوضات بسبب الطرح اللبناني المغاير لاتفاق الإطار الذي أعلن عنه ما هي سوى عقد مُفتعلة تماماً على غرار العقدة التي نَبشها الرئيس الراحل حافظ الأسد في بحيرة طبريا لأنه لا يريد ان يسجّل على نفسه توقيعاً للسلام مع إسرائيل، وبسبب خشيته من أن تؤدي خطوة من هذا النوع إلى اضطرابات في سوريا، وألّا يتمكّن وريثه من حَملها وحمايتها. وبالتالي، إنّ العقد التقنية هي غالباً ما تكون مفتعلة بانتظار ان ينضج المسار السياسي، وهذا المسار غير ناضج لبنانياً بعد، ما يعني انّ الأمور تبقى في حدود الرسائل السياسية.وفي إطار الرسائل السياسية بالذات، فإنّ إعلان «حزب الله» دخوله على خط الوساطة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، سَعياً لحلحلة العقد التي تعيق تأليف الحكومة، يندرج في سياق رسائل «الحزب» إلى الإدارة الأميركية الجديدة، والتي يمكن وضعها ضمن 3 أساسية:الرسالة الأولى، انّ العقدة الحكومية هي محلية لا خارجية تتعلق بطهران، وإلّا لم يدخل «الحزب» من أجل التوسُّط بين عون والحريري لحلّها، وبالتالي هذا الدخول المُعلَن عنه، والذي يعدّ من الخطوات النادرة والمغايرة لأسلوبه، يرمي إلى توجيه رسالة واضحة بأن لا علاقة لطهران بالعرقلة التي هي محلية بامتياز، والدليل دخوله على خط معالجتها، ما يعني أيضاً انّ إيران لا توجّه رسالة تَشَدُّد لأميركا من لبنان، بل على العكس هو الصحيح.الرسالة الثانية، انّ «الحزب» هو قوة استقرار سياسي في لبنان، وانّ العقدة الموجودة لا علاقة له بها. وإنّ مجرّد دخوله على خط الوساطة يعني انها تتعلّق بقوى سياسية أخرى، وما سَعيه لحلها سوى لإظهار حرصه على الاستقرار.الرسالة الثالثة، انّ «الحزب» حريص على إهداء الحكومة لأميركا لا فرنسا لسبب جوهري، هو انّ باريس تسعى لموطئ قدم في لبنان، فيما بيروت تشكّل ملفاً من ملفات العلاقة المأزومة بين واشنطن وطهران. وبالتالي، يفضِّل «الحزب» عدم تجزئة الملفات والتعامل مع واشنطن بالجملة لا المفرّق.ودخول «حزب الله» على خط الوساطة لا يعني تَكلّلها بالنجاح، خلافاً للانطباع السائد على هذا المستوى بأنّ كلمته لدى حلفائه لا تخضع للمراجعة، لأنّ العلاقة بين الطرفين قائمة أساساً على المعادلة المعروفة: «الحزب» يشكّل قوة فيتو تحقيقاً لمصالح حلفائه، والحلفاء يوفّرون الغطاء لدوره وسلاحه، ودور الحاج وفيق صفا او غيره ليس كدور غازي كنعان او رستم غزالة، فكلّ ما يتصل بالسلطة والنفوذ خاضع للمقايَضة، والأمر الوحيد الذي لا نقاش فيه هو المسائل الاستراتيجية.لقراءة المقال كاملاً