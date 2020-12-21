هل تصل سلالة "كورونا" الجديدة إلى لبنان قريباً؟

بصفته رئيس للجنة الصحة النيابيةـ توقّع النائب عاصم عراجي وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى لبنان قريباً عن طريق الوافدين، ما يتطلب إجراءات أكبر من اجراءات الوقاية من كوفيد-19، وفق ما ورد في "الأنباء" الالكترونية.