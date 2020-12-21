لبنان

أسماء جديدة.. هل من تبديل في الحقائب الوزارية؟

Lebanon 24
21-12-2020 | 07:15
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اشارت المصادر لـ"الجمهورية"، الى انّ البحث في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري غداً سيُستأنف من حيث انتهى اللقاء الثاني عشر بينهما، وما ابداه عون من ملاحظات حول عملية التأليف، من دون المسّ بالمعادلة التي ارستها التشكيلة الحريرية على قاعدة الـ 6× 6×6، بحيث لا يكون الثلث المعطل لأي من القوى الاساسية الممثلة في الحكومة. وعليه يمكن ان يتركّز البحث في تبديل حقيبتين وزاريتين او ثلاث على الأكثر، لجهة اعادة النظر في الأسماء المقترحة لها، وهي بالتحديد حقيبتا وزارتي العدل والداخلية او اي منهما يمكن ان تشكّل حلاً للعقدة القائمة.

وعلمت "الجمهورية"، انّ البحث لم يعد يتناول حقيبة وزارة الطاقة، التي ستُسند الى جو الصدّي، ووزارة المال ليوسف خليل، والصحة للدكتور فراس ابيض.
 
فالرئيس نبيه بري بارك الاسماء الشيعية المطروحة، وكذلك بالنسبة الى "حزب الله" الذي ستكون في عهدته حقيبة وزارة الاشغال العامة وفق التوزيعة النهائية، وحقيبة اخرى لم يُكشف عنها.
المصدر: الجمهورية
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