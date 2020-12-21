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لبنان
هل يتخلّى عون و"التيار" عن الثلث المعطل؟
Lebanon 24
21-12-2020
|
07:21
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بلغت اوساط مطلعة الى "الجمهورية"، انّ هناك حلحلة وليس حلاً في الملف الحكومي، مستبعدة ان يتمّ تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة الحالية. وبالتالي، فإنّ هذا الملف سيُرحّل الى مطلع السنة الجديدة. واشارت الى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" ابديا أخيراً استعداداً للتخلّي عن "الثلث المعطل"، كمبادرة حسن نية، لكن ذلك لا يعني أنّ كل العِقد عولجت، إذ أنّهما يريدان التعويض في مكان آخر، ورئيس الجمهورية يتحصن خلف توقيعه الإلزامي لضمان شراكته الكاملة في التشكيلة الحكومية.
وكشفت هذه الاوساط، أنّ من بين العِقَد، طريقة مقاربة الرئيس المكلّف لأسماء الوزراء المسيحيين، على حساب دور رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتطلب منه ابداء مرونة ايضاً.
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