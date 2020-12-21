لبنان

"الحزب" لا يستبعد ضربة

Lebanon 24
21-12-2020 | 07:28
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نقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين في "حزب الله" ، وصفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المجنون"، وأنّه قد يدفع مع إسرائيل في اتجاه حرب ضد إيران والحزب، قبل دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل.

 

وقال أحد المسؤولين في الحزب: "كما تعرفون، نحن لا نخاف الموت، ولكن علينا حماية قادتنا ونعرف أننا سنتضرر سياسياً لو حدث شيء لهم. هذه أوقات خطيرة وترامب مجنون، ولكن لن يحصل على ما يريد، فلا صبر لديه ولا وقت. يعتقد الإسرائيليون أنّهم قادمون إلينا ولكن القادمين هم نحن". وأضاف مسؤول ثانٍ في الحزب: "هل سيحاولون عمل أمر كبير ببيروت في الأسابيع المقبلة؟ هذا محتمل رغم أنّ هناك حالة تأهّب أمني في الضاحية والجنوب. وهذا من أجل حماية قادتنا وليس لدينا شيء محدد، ولكن هناك شيئاً في الأجواء".

 

 وأشارت الصحيفة، إلى "أنّ إسرائيل تؤمن أنّ دول الخليج معادية لإيران و"حزب الله"، وهو ما ردّ عليه مسؤول آخر في الحزب قائلاً: "لا يهمّ كثيراً ما يقوله السعوديون، فالحزب يستطيع الاعتناء بنفسه، وعليهم فهم أنّه لو انهار البلد فلن تخرج الأحزاب السياسية التي يدعمونها قوية".

 

المصدر: الجمهورية
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