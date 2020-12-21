خلاف زوج المقدم سوزان الحاج والصحافي رضوان مرتضى يشعل "تويتر".. اليكم التفاصيل

ساتقدم غدا بشكوى ضد صبي الفرع الصغير الحاقد، ومدعي الصحافة المدعو رضوان مرتضى المتعدي على القانون بجرم التشهير والافتراء واختلاق الجرائم.
هذه المرة غير كل المرات الرد سيكون موجعا .
ابشر انت ويلي دافشك
— Ziad fawzi hobeiche (@Ziadhobeiche) December 20, 2020
ساتقدم غدا بشكوى ضد صبي الفرع الصغير الحاقد، ومدعي الصحافة المدعو رضوان مرتضى المتعدي على القانون بجرم التشهير والافتراء واختلاق الجرائم.
هذه المرة غير كل المرات الرد سيكون موجعا .
ابشر انت ويلي دافشك
فقد المدعو رضوان مرتضى اعصابه بشكل كامل 😂😂😂😂😂😂
ودعوى جديدة عليه غدا 😘😘
— Ziad fawzi hobeiche (@Ziadhobeiche) December 20, 2020
فقد المدعو رضوان مرتضى اعصابه بشكل كامل 😂😂😂😂😂😂
ودعوى جديدة عليه غدا 😘😘
أديش رح يكون موجع 🙄 رح تركبولي تهمة متل ما عملتو مع زياد عيتاني؟! ما زبطت معكن أول مرة وما رح تزبط الثانية.. ايلي غبش كان أشطر.. والمدام بطّلت بمكتب جرائم المعلوماتية.. أو مفكر تبعتلي ناس يضربوني متل ما عملت مع زياد عيتاني؟ 😱
على فوقا.. وين صار مرسوم مرتك؟ #بتعضّني https://t.co/WwPc1ewa2l
— رُضوان (@radwanmortada) December 20, 2020
أديش رح يكون موجع 🙄 رح تركبولي تهمة متل ما عملتو مع زياد عيتاني؟! ما زبطت معكن أول مرة وما رح تزبط الثانية.. ايلي غبش كان أشطر.. والمدام بطّلت بمكتب جرائم المعلوماتية.. أو مفكر تبعتلي ناس يضربوني متل ما عملت مع زياد عيتاني؟ 😱
على فوقا.. وين صار مرسوم مرتك؟ #بتعضّني https://t.co/WwPc1ewa2l