خلاف زوج المقدم سوزان الحاج والصحافي رضوان مرتضى يشعل "تويتر".. اليكم التفاصيل

غرّد زياد حبيش، زوج المقدم سوزان الحاج، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ساتقدم غدا (اليوم) بشكوى ضد صبي الفرع الصغير الحاقد، ومدعي الصحافة المدعو رضوان مرتضى المتعدي على القانون بجرم التشهير والافتراء واختلاق الجرائم. هذه المرة غير كل المرات الرد سيكون موجعا. ابشر انت ويلي دافشك".

ساتقدم غدا بشكوى ضد صبي الفرع الصغير الحاقد، ومدعي الصحافة المدعو رضوان مرتضى المتعدي على القانون بجرم التشهير والافتراء واختلاق الجرائم.

هذه المرة غير كل المرات الرد سيكون موجعا .

ابشر انت ويلي دافشك — Ziad fawzi hobeiche (@Ziadhobeiche) December 20, 2020



وأضاف: "فقد المدعو رضوان مرتضى اعصابه بشكل كامل ودعوى جديدة عليه غدا (اليوم)". وأضاف: "فقد المدعو رضوان مرتضى اعصابه بشكل كامل ودعوى جديدة عليه غدا (اليوم)".