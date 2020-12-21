جريمة في الكحالة.. قُتل بكاتم للصوت أمام منزله وداخل سيارته

تعرض المواطن "ج. ب." للقتل في منطقة الكحالة صباح اليوم الإثنين بعدما قام شخص بإطلاق النار عليه داخل سيارته أمام منزله.

وتشير المعلومات الأولية أن "ج.ب" قد أصيب بـ 3 رصاصات من مسدس كاتم للصوت وتوفي متأثرا بجراحه.

من جهتها، افادت الوكالة الوطنية للإعلام، ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه وسط البلدة خلال توصيل أبنائه إلى المدرسة، وأصيب بطلقات عدة نقل على إثرها إلى مستشفى سان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وفر المسلحون إلى جهة مجهولة في حين حضرت الاجهزة الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

وأفيد ان القتيل كان يعمل في احدى شركات الاتصالات.