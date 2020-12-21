أرسلان: اعتماد سياسة النعامة لا ينفع والمطلوب حوار صريح

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر "تويتر": "حين أعلنا في العام 2009 المؤتمر التأسيسي وضرورة إعادة صياغة نظام جديد بعد سقوط النظام الحالي بكل أشكاله علت الأصوات ضدنا. اليوم يتحدث الجميع عن هذا الأمر سرا وعلنا، بعد أن تأكدوا أن لا قيامة للبنان بنظامه الحالي. المكابرة لا تنفع، ولا اعتماد سياسة النعامة، المطلوب حوار صريح".