لبنان

الافراج عن اللبنانيين الـ 3 المختطفين في نيجيريا بعد دفع فدية.. هذا ما حصل

Lebanon 24
21-12-2020 | 09:25
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بعد ان تم اختطاف باخرة تجارية في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي في منطقة بحرية بين نيجريا والكاميرون والتي كان على متنها 3 لبنانيين يشغلون منصب القبطان والمساعد والميكانيكي ، تم مساء أمس الأحد الافراج عن المخطوفين والباخرة.

 

اللبنانيون الثلاثة وهم "مصطفى عجاج" ، "بلال ريداني" و "حسام حيدر"، تم الافراج عنهم بعدما تم الخضوع للقراصنة ودفع الفدية المطلوبة بعد ان كان قد تم ابلاغ شركة "غلوبل شيبينغ كومباني ليميتد"، حيث تم استلام المخطوفين وهم بصحة جيدة.

 
 

الباخرة المخطوفة كانت تقوم برحلة بحرية بين نيجيريا و الكاميرون حيث تعرضت لها باخرة قراصنة وقامت بخطفها .

المصدر: لبنان 24 الشمال
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